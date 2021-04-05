Гарвард, США, 5 апреля, 2021, 21:18 — ИА Регнум. В последние годы наблюдается тенденция вложения крупных сумм негосударственных организаций в научные разработки, особенно в те области, которые непосредственно связаны с человеком. Такие финансовые и благотворительные инициативы запакованы в блестящую обертку заботы о человеке, о его правах, равенстве и справедливости. Однако практика капитализма показывает, что за анонсируемыми намерениями вылечить и накормить планету стоят глубокие и стратегические интересы крупных фармацевтических, аграрных и примкнувших к ним IT-корпораций.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрик Шмидт

В середине 1950-х Розалинд Франклин получила рентгенограммы структуры ДНК. В то же время ученые создавали искусственный интеллект (ИИ), обучая машины игре в шашки. Двадцать лет спустя вступил в силу закон Мура в том виде, в каком мы его знаем: вычислительные мощности удваиваются каждые два года. Тем временем в 1975 году Фредерик Сэнгер выяснил, как секвенировать геном. В 1990-х стартовал проект «Геном человека», и в это же самое время программа Deep Blue победила действующего чемпиона по шахматам Гарри Каспарова. Несколько лет спустя была получена полная последовательность генома человека, и появилась возможность ставить некоторые медицинские диагнозы с помощью ИИ.

Константин Юон. Люди будущего. 1929

Сегодня затраты на секвенирование генома человека составляют 0,00003% от их стоимости 20-летней давности — в немалой степени благодаря закону Мура и другим достижениям в области вычислительной техники. ИИ обнаруживается везде, куда бы вы ни посмотрели: он водит машину, рекомендует фильмы на Netflix и распознает рак со всё возрастающей точностью.

Несмотря на существование этих параллельно развивающихся историй, а в некоторых случаях их прямой конвергенции, мы еще не полностью объединили науку о данных, ИИ и машинное обучение с биологией, чтобы помочь решить самые большие медицинские вопросы и проблемы человечества. Мы считаем, что сейчас для этого настало самое время.

На прошлой неделе мы объявили об открытии Центра Эрика и Венди Шмидт в Институте Эли и Эдит Броуд, являющегося партнером Массачусетского технологического института и Гарвардского университета — нового проекта, который, как мы надеемся, позволит ученым всего мира создать новую область знаний, продвинувшись вперед в достижении качества и долголетия человеческой жизни на основе этических норм и справедливости.

Многие талантливые ученые уже работают на пересечении этих областей. Они создали алгоритмы, которые могут разрабатывать лекарства для лечения определенных заболеваний или выявлять закономерности в клетках и тканях, чтобы ускорить скрининг фармакологической активности лекарств. Одна команда из Массачусетского технологического института использовала машинное обучение, чтобы найти соединение, которое может убивать бактерии, полностью устойчивые к лекарствам. ИИ уже играет важную роль в борьбе с пандемией коронавируса: ученые использовали его для определения одобренных FDA лекарств, которые можно было бы применять для лечения COVID-19 у пожилых пациентов.

Стопкоронавирус.рф В лаборатории

Тот факт, что это последнее событие произошло более чем через год после того, как COVID-19 был впервые обнаружен, демонстрирует, что существует значительный неиспользованный потенциал в объединении биологии и больших данных. Представьте себе каждый приведенный выше пример в гораздо большем масштабе:

быстрое открытие лекарств для удовлетворения насущных потребностей здравоохранения во всем мире;

быстрое обнаружение болезней в клетках и тканях;

оперативные и спасающие жизнь ответные действия на пандемию.

Затем представьте себе: создан полный каталог путей и процессов, которые закодированы в человеческих клетках, получено глубокое понимание того, как любое количество болезней проникает и изменяет человеческие клетки, а также найден способ прогнозирования, анализа, диагностики, лечения и, возможно, даже полного излечения некоторых болезней. Успех может быть получен в решении проблемы, о существовании которой мы даже не подозреваем сегодня.

Мы также понимаем, что одного лишь объединения биологии и больших данных будет недостаточно, каким бы мощным оно ни было. Нам также необходимо учитывать этику, особенности и науку управления поведением, изучение расовых, гендерных, классовых и других различий при выполнении этой работы. С момента основания геномики и ИИ обе области страдают от этического неравенства, которое заключается в евроцентрическом наборе геномных данных, которые делают научные выводы менее актуальными для большинства людей в мире, до создания ИИ, который кодирует расовые предубеждения, а не устраняет их. Обе науки сталкиваются с драматическим ущемлением женщин и цветных, а это означает, что мы упускаем таланты и идеи неисчислимого количества людей.

В течение этого разрушительного года пандемии мы видели, как ученые и политики, врачи и дипломаты, специалисты по отслеживанию контактов, этнологи и экономисты должны были работать вместе. Проблемы нашего мира просто не могут быть решены изолированно, каждым специалистом по отдельности. Решения рождаются в результате тесного сотрудничества, независимо от границ, а это именно то, к чему мы стремимся.

Цитата из кф «Из машины» реж Алекс Гарленд. 2014. Великобритания Искусственный интеллект

Мы стали свидетелями силы объединения выдающихся людей с разным опытом и знаниями в рамках одной из наших благотворительных инициатив Schmidt Futures, которая вдохновила нас на инвестиции в Институт Броуда. В Фонде семьи Шмидт мы увидели, как трансформационные изменения происходят только тогда, когда проблемы решаются с разных сторон и систематически.

Когда дело доходит до здоровья людей, ставки слишком высоки, а обещание улучшить здоровье и продлить жизнь накладывает серьёзную ответственность.