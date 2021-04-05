Ярославль, 5 апреля, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации Богородского округа Московской области Эдуард Гребенщиков отправлен под домашний арест решением Кировского районного суда Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Yarregion.ru Эдуард Гребенщиков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гребенщиков обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Подробности пока не разглашаются. Вероятно, дело связано с работой Эдуарда Гребенщикова заместителем руководителя аппарата правительства Ярославской области. Эту должность Гребенщиков покинул в конце 2018 года.

Напомним, первым был задержан председатель комитета по экономической политике Ярославской облдумы, директор строительной фирмы Роман Фомичёв. Он обвиняется в посредничестве в получении взятки. Фомичёв также отправлен под домашний арест. Разработку дела вела ФСБ.