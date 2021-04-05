Москва, 5 апреля 2021, 16:16 — REGNUM Российско-американские дипломатические контакты по украинской теме происходят «на высоком уровне», однако Вашингтон фокусируется не на реальной проблеме, а на действиях Москвы, сообщил 5 апреля журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Комментируя «озабоченность», которую высказывают в Вашингтоне, Рябков сказал:
Он добавил, что Вашингтон мог бы помочь стабилизировать обстановку на Украине, если бы занялся действиями Киева. Что же касается действий Москвы, то российское руководство инициирует мероприятия в интересах России и на территории России.
Поэтому звучащие из-за океана заявления относительно действий России у границ, следует просто игнорировать, что и делается, добавил российский дипломат.
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