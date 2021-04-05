Москва, , 16:16 — REGNUM Российско-американские дипломатические контакты по украинской теме происходят «на высоком уровне», однако Вашингтон фокусируется не на реальной проблеме, а на действиях Москвы, сообщил 5 апреля журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Комментируя «озабоченность», которую высказывают в Вашингтоне, Рябков сказал:

«Озаботиться им нужно не тем, что предпринимает Россия, а неприемлемым поведением Киева, который не просто не выполняет Минский комплекс мер, но во всё более вызывающей форме отрицает эти договорённости».

Он добавил, что Вашингтон мог бы помочь стабилизировать обстановку на Украине, если бы занялся действиями Киева. Что же касается действий Москвы, то российское руководство инициирует мероприятия в интересах России и на территории России.

Поэтому звучащие из-за океана заявления относительно действий России у границ, следует просто игнорировать, что и делается, добавил российский дипломат.

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