Нью-Дели, , 16:16 — REGNUM Закупки нефти стали «оружием» для Индии, намеренной уменьшать долю поставляемого из стран ОПЕК+ топлива, сообщает Reuters.

Так, в марте правительство Индии обратилось к нефтеперерабатывающим предприятиям с просьбой ускорить диверсификацию и снизить зависимость от Ближнего Востока — через несколько дней после того, как в ОПЕК + заявили о дальнейшем стремлении сокращать добычу, — Нью-Дели дал понять, что он обладает влиянием и предвосхищает изменения в энергетических картах мира.

Это был шаг, над которым работали в течение многих лет, чему способствовали неоднократные комментарии министра нефти Индии Дхармендры Прадхана, который в 2015 году назвал закупку нефти «оружием» для своей страны. Когда Организация стран-экспортеров и основных производителей нефти (ОПЕК +) продлила сокращение добычи до апреля, Индия это оружие применила: по информации источников Reuters, индийские нефтепереработчики планируют сократить импорт из Саудовской Аравии примерно на четверть в мае, снизившись до 10,8 млн баррелей со среднемесячного значения 14,7 — 14,8 млн баррелей.

Министр по нефти Тарун Капур пояснил ведомству, что Индия просит государственных нефтеперерабатывающих предприятий совместно с производителями нефти вести переговоры о более выгодных сделках, но отказался комментировать планы по сокращению импорта Саудовской Аравии.

«Индия — большой рынок, поэтому продавцы также должны помнить о спросе в нашей стране, чтобы поддерживать долгосрочные отношения в неприкосновенности», — отметил он.

В Государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco и министерстве энергетики королевства от комментариев отказались.

Прадхан, который считает высокие цены на нефть угрозой для восстанавливающейся экономики Индии, подчеркнул, что он опечален решением ОПЕК +. Счета за импорт топлива в Индию резко выросли, тогда как цены на топливо, завышенные государственными налогами, введенными в прошлом году, достигли рекордных значений.

В свою очередь, как заявил источник в правительстве страны, Нью-Дели ожидает ослабления санкций против Ирана через три-четыре месяца. После чего исламская республика сможет предложить Индии более дешевую альтернативу саудовской нефти.