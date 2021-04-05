Москва, , 16:15 — REGNUM Российские банк не станут сильно повышать ставки по депозитами — для них это было бы абсурдно при той низкой ключевой ставке ЦБ РФ, которая установлена в настоящее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«В России в настоящее время в сфере банковского сектора сложилась интересная ситуация. Ставка по депозитам редко где превышает 4 процента годовых, в том числе и из-за ключевой ставки, выше которой у «нормальных» (относительно стабильных) банков она не должна подниматься. Проценты по валютным вкладам вообще редко где выше 1 процента, — сказал Ковригин. — При этом инфляция за прошедший год превысила 5 процентов. Ни о каком сбережении, а тем более преумножении вкладов говорить в такой ситуации нельзя. Отсюда закономерный и давно наблюдаемый отток средств с депозитов. За прошедший год этот отток составил 7,5 процентов».

Как полагает Ковригин, чтобы сохранить клиентов, банкам, безусловно, придётся повышать ставки по срочным вкладам.

«Однако выгодно ли это окажется самим банкам? Превышение ставки депозита над ключевой ставкой для банковского сектора уже бессмысленно. В идеале процент по срочным вкладам должен превышать инфляцию, но она сама по себе сейчас не ниже ключевой ставки,— сказал экономист. — Поэтому я думаю, что в такой ситуации нас ждёт структурная трансформация комплекса банковских услуг. Не будут банки сильно повышать ставки по депозитам — это абсурдно для них при такой ключевой ставке. Они переориентируется на развитие брокерских, инвестиционных услуг (доступ на биржу, ПИФы, структурные ноты и т.п.)».

И большую часть дохода банки, как полагает Ковригин, будут получать не с пассивных, а с конверсионных операций (комиссии, спреды и т. п.).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Юрий Твердохлеб заявил, что ставки по вкладам постепенно повышаются.

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