Оттава, , 16:32 — REGNUM Власти Канады порекомендовали своим авиакомпаниям избегать полётов над Украиной. Об этом сказано в сообщении, опубликованном пресс-службой министерства транспорта страны.

В частности, канадским самолётам не следует летать над Днепропетровской областью Украины, а также быть осторожными, пролетая над Киевом, Одессой и Львовом.

В пресс-службе отметили, что на Украине «нестабильная ситуация с безопасностью».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина как никогда близка к началу полномасштабной войны, которая может начаться в Донбассе и охватить всю страну.

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