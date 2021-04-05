Киев, , 16:10 — REGNUM Украина готова поделиться с Катаром своим опытом для организации чемпионата мира по футболу 2022 года, заявил президент Зеленский в интервью катарским СМИ.

Зеленский подчеркнул, что Украина имеет «огромный опыт» проведения массовых мероприятий и спортивных соревнований.

«В частности, в 2012 году мы принимали чемпионат Европы по футболу, а в 2018 году в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов среди клубных команд. Поэтому мы будем рады поделиться нашим опытом с катарскими партнерами», — сказал глава Украины.

По его словам, Украина готова помогать как в чисто технических аспектах, так и по вопросам безопасности. Кроме того, украинские компании заинтересованы в участии в реализации в Катаре различных инфраструктурных проектов.

ИА REGNUM напоминает, что ряд европейских стран, в частности, Норвегия, в конце марта устроили акцию протеста против Катара, заявляя, что подготовка к чемпионату мира по футболу забрала «тысячи жизней» строителей. Сборная Норвегии выходила на последние матчи в футболках с надписью: «Права человека на поле и вне его», похожую акцию организовали Германия и Нидерланды.