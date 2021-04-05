Москва, , 16:08 — REGNUM Осквернение памятника Грибоедову в Грузии — не повод начинать думать о переносе памятника и праха великого русского дипломата и писателя, считает член Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Павел Покровский. Об этом он заявил ИА REGNUM сегодня, 5 апреля, комментируя ситуацию в Тбилиси, когда неизвестные лица на постаменте памятника сделали надписи антироссийского содержания.

«Не будем беспокоить наших соотечественников за рубежом и внутри страны», — отметил Покровский.

По его словам, для членов ОП РФ это может быть сигналом к тому, чтобы усиливать работу в рамках народной дипломатии — для того, чтобы подобных событий не происходило — и люди, оказавшиеся вандалами и поступившие так с памятью великого для России человека, отказались от таких действий.

«Любые отношения между государствами динамичны: диалог проходит на высокой волне или не очень. К сожалению, сейчас, когда крайне упал туристический поток и стало ощутимо меньше русской речи на тбилисских улицах, подняли головы малочисленные грузинские националисты. Они воспользовались приездом российского телеведущего и выступили с акцией по его оскорблению», — пояснил Покровский.

Он полагает, что с открытием границ отношения вернутся на прежний — доброжелательный высокий уровень: «Моя уверенность в этом обусловлена тем, что мы имеем дело с давними и искренними партнерами России — мы тесно связаны во многом общими культурными кодами. Малочисленные экстремалы — то самое исключение, которое подчеркивает правило».