Архангельск, 5 апреля 2021, 16:08 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил о необходимости сменить подход в закупке лекарств и медицинских изделий для пациентов с орфанными заболеваниями, передает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, поводом для выхода с соответствующей инициативой в Правительство РФ послужил случай в одной из районных больниц Архангельской области, где проходит лечение пациент с так называемой «болезнью бабочки». Речь идет о буллезном эпидермолизе — редком генетическом заболевании, когда кожа человека максимально уязвима.
Минздраву региона поручено проработать вопрос с Министерством здравоохранения РФ, довести позицию региона по данному вопросу и заручиться поддержкой профильного федерального ведомства.