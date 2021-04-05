Седльце, , 16:08 — REGNUM В ночь с 4 на 5 апреля в одном из жилых домов в польском Седльце произошел пожар, в результате которого погибли два человека (31-летний мужчина и его 9-летняя дочь). 32-летняя женщина и второй ребенок были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил пресс-секретарь местной пожарной службы журналистам.

По словам источника, возгорание жилого дома началось с чердака. Позже пламя перекинулось на жилое помещение.

«В тушении пожара приняли участие силы всего района при поддержке отрядов из города Миньск-Мазовецкий. На объекте работало 14 единиц пожарной части (около 50 пожарных)», — добавил он.

Причины возгорания неизвестны. Мероприятия по разъяснению обстоятельств трагического события проводятся с участием прокурора.