Невьянск, Свердловская область, , 16:07 — REGNUM РЖД возместит государству ущерб за лося, которого сбила электричка в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Электропоезд смертельно травмировал лося на участке Свердловской железной дороги (на перегоне Бынговский — Анатольская). Региональное минприроды оценило нанесённый животному миру ущерб в 81 500 рублей. Транспортный прокурор обратился с иском в суд о взыскании с РЖД данной суммы.

«Невьянский городской суд Свердловской области согласился с требованиями прокурора и обязал общество компенсировать вред, причиненный гибелью животного», — сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на станции Билимбай (Свердловская область) товарный поезд сбил 23-летнюю Полину Петрову, которая бежала к остановившейся электричке. Возбуждено уголовное дело.

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