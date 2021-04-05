Ташкент, , 16:07 — REGNUM Делегация Свердловской области, сформированная по поручению губернатора Евгения Куйвашева, 5 апреля приступила к работе на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане».

Уральцы, которые представляют около 40 предприятий, находятся с рабочим визитом в Ташкенте. Здесь, на площадке «Узэкспоцентр» организован также стенд Свердловской области.

«Мы видим в Республике Узбекистан важного внешнеторгового партнёра Свердловской области. За пять лет торговый оборот нашего региона с Узбекистаном вырос почти в три раза, составив по итогам 2020 года 344 миллиона долларов. Уверен, что мы и впредь будем укреплять поле доверия между регионами, выстраивать прямые контакты для долгосрочного сотрудничества», — отмечает губернатор Евгений Куйвашев.

Свердловская область представляет на площадке ИННОПРОМа новые образцы и технологии, а также предлагает наряду с торговлей кооперационные проекты. На стендах представлена продукция группы СВЭЛ, Кушвинского трубного завода, завода «Спецтехника», Уральского завода трубной изоляции и других предприятий. В Ташкент также приехали представители медицинских учреждений, вузов, Уральской торгово-промышленной палаты, Уралвагонзавода, ПНТЗ.

Выставка будет работать в Ташкенте до 7 апреля.