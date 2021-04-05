Москва, , 16:06 — REGNUM На торгах в Европе 5 апреля баррель Brent стоит 1,43%, до 63,69 руб. Цена снижалась до $63,25, тогда как доллар США торгуется в минусе к большинству основных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«На нефтяной рынок вернулись опасения относительно спроса на нефть из-за действия локдаунов в Европе, усиления карантинных мер в Японии, а также рекордного роста числа случаев заражений коронавирусом в Индии.

В Индии ежедневно регистрируется более 100 тыс. новых случаев COVID-19. В Китае 4 апреля выявили 32 новых случая заражения коронавирусом, что является наибольшим числом за последние два месяца.

Техническая картина нейтральная для покупателей и продавцов. Торговый диапазон составляет больше 8,5%. Его достаточно, чтобы поддерживать нефтяной рынок в спокойном состоянии.

Прорыв уровня $65,75 за баррель запустит новую фазу повышения цен на нефть», — считает эксперт.

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