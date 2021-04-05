Москва, 5 апреля 2021, 16:05 — REGNUM Московский городской суд подтвердил законность продления ареста Николая Романова, бывшего схимонаха Сергия. Об этом 5 апреля сообщает РИА Новости.
Мосгорсуд оставил без изменения постановление райсуда и не удовлетворил жалобы.
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Ранее Басманный суд столицы продлил бывшему схимонаху срок ареста до 28 мая. Романов является обвиняемым по трём статьям УК РФ — ч. 3 ст. 110.1 УК РФ, ч. 3 ст. 148 УК РФ, п.п. «в», «д» ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство, склонение к самоубийству и нарушение права на свободу вероисповедания).
Как сообщало ИА REGNUM, Екатеринбургская епархия РПЦ подала второй иск к администрации Среднеуральского ГО (Свердловская область) о признании права собственности.
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