Москва, , 16:03 — REGNUM Ответ России странам, пытающимся воздействовать на Москву с позиции силы, может стать одной из тем послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом 5 апреля заявил сенатор Андрей Климов.

По его словам, выступление главы государства может коснуться ответных мер в отношении стран, которые не обращают внимание на дипломатический этикет и протокол и пытаются действовать с позиции силы.

Одной из тем может стать социально-экономическое развитие страны в условиях пандемии и грядущей избирательной кампании, добавил Климов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что послание президента РФ Федеральному собранию пройдет в очном режим.

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