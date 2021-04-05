Москва, , 16:02 — REGNUM В первый рабочий день недели 5 апреля рубль пытается укрепляться к доллару и евро, и его попытки увенчиваются успехом — к середине дня доллар и евро снижались, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Во второй половине дня доллар подешевел до 76,38 руб. и до конца дня может оставаться в узком диапазоне в 76,30−76,40 руб.

В случае появления негативных для России новостей возможен скачок американской валюты до 77 руб., но, скорее всего, такой вариант развития событий маловероятен.

Курс евро к доллару сегодня снижается, то же происходит и по отношению к рублю: ко второй половине дня евро стоил 89,78 руб., торговый диапазон по евро на сегодня находится в рамках 89,6−89,8 руб.

Новость о том, что 21 апреля президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, немного воодушевила рубль.

В течение недели ожидается курс доллара в коридоре 76−77 руб., курс евро — в рамках значений 89−90,50 руб.», — считает эксперт.

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