Джакарта, 5 апреля 2021, 16:01 — REGNUM Власти провинции Восточная Нуса-Тенггара заявили, что 839 жителей острова Адонара были эвакуированы из-за наводнения, сообщает CNN Indonesia.
Остров Адонара сильно пострадал из-за внезапно обрушившегося наводнения.
Наводнение произошло после проливных дождей, сопровождавшихся сильными ветрами.
По последним данным, 69 жителей погибли в результате наводнений и оползней.
Как сообщало ИА REGNUM, в поисково-спасательной службе Индонезии заявили о 69 погибших в ходе поисковой операции, проводившейся спасателями 4−5 апреля 2021 года.
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