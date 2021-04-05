Киев, , 16:03 — REGNUM Спецслужбы России якобы целенаправленно используют топоним «Донбасс», начиная с 2000 года. Об этом написал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 5 апреля на странице в социальной сети Facebook.

По его словам, спецслужбы РФ начали особенно часто пользоваться этим названием с 2014 года, когда в Донбассе началась гражданская война.

«Цель — противопоставление и искусственное выделение определённого региона Украины как территории, которая якобы имеет особые права и статус…» — уверен чиновник.

В качестве примера, Данилов сослался на российские СМИ, в которых встречаются словосочетания «выбор Донбасса», «разговор с Донбассом», «народ Донбасса» и т.п.

«Применение термина «Донбасс» сегодня — это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде», — считает глава СНБО Украины.

Напомним, Украина начала карательную операцию против жителей Донбасса в 2014 году, вскоре после государственного переворота в Киеве. Во всех негативных последствиях вооружённого путча власти Украины обвиняют Россию, в том числе и в вооружённом сопротивлении, которое жители Донбасса оказывают украинским силовикам.

Отметим, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь помогает Украине выполнить Минские соглашения, которые направлены на прекращение войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Данилов заявил, что России следует думать о том, чтобы сохранить свою территориальную целостность и не утратить Дальний Восток, Чечню или Татарию.

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