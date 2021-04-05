Москва, , 16:00 — REGNUM Прививаться от COVID-19 пациентам с онкологическими заболеваниями не только можно, но и нужно. Об этом в ходе конгресса «Человек и лекарство» заявил директор НМИЦ радиологии им. Герцена, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, отвечая на соответствующий вопрос.

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«[Вакцинация от COVID-19 для онкобольных] не только возможна, но и необходима», — сказал Каприн.

При этом, по его словам, перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, а в сложных случаях представители НМИЦ радиологии им. Герцена готовы проводить телемедицинские консультации.