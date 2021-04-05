Анкара, , 16:00 — REGNUM Десять бывший адмиралов были задержаны в Турции 5 апреля после того, как более 100 бывших высокопоставленных военных чинов ВМС страны выступили с письмом, сообщает 5 апреля европейская версия издания Politico.

В этом письме 104 бывших членов ВМС республики выразили опасения, согласно которым планы постройки канала «Стамбул» могут пойти вразрез с Конвенцией Монтрё. В ней они подчеркнули, что Анкара должна неукоснительно следовать этому соглашению, устанавливающему статус проливов Босфор и Дарданеллы, а также отметил, что никакой дискуссии о возможном из нее выходе в связи с проектом канала «Стамбул» быть не может.

По информации государственного информационного агентства Anadolu, отставные адмиралы были задержаны в рамках расследования их открытого письма, которое было начато генеральным прокурором Анкары.

Власти Турции обвинили бывших военачальников в «применении силы и насилия для свержения конституционного строя». Так, официальный представитель президента Ибрагим Калин заявил, что в заявлении присутствуют признаки военного заговора с целью свержения правительства.