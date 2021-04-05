Санкт-Петербург, 5 апреля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Прежде чем устанавливать на дорогах России динамические дорожные знаки для борьбы с превышением скорости при сложных дорожных условиях, необходимо проработать законодательную базу, пояснил 5 апреля корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильный поток на проспекте Славы в Петербурге

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Напомним, на российских трассах хотят установить электронные дорожные знаки, которые позволят контролировать соблюдение автомобилистами скоростного режима во время плохих погодных условиях. Новый комплекс включает в себя динамические дорожные знаки, корректирующие информацию об ограничениях скоростного режима, а также схему комплексов видеофиксации. В зависимости от погодных условий на табло будут транслировать соответствующие знаки ограничения скорости.

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«Для того чтобы данные технологии заработали в полной мере, на мой взгляд, требуются еще и поправки в Правила дорожного движения», — прокомментировал новацию Александр Холодов.

По его словам, в настоящий момент в ПДД не предусмотрены знаки, которые могут менять свои требования в динамическом режиме.

«Чтобы водителя наказывать за что-то, надо подвести под это законодательную базу. Технически этот вопрос проработан, но юридически еще требует доработки», — отметил эксперт.