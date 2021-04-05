Веллингтон, , 16:01 — REGNUM Охотники в Новой Зеландии впервые с 2017 года вернулись к традиции, отстреляв в канун католической Пасхи около 12 тыс. кроликов, угрожающих сельскому хозяйству и биологическому разнообразию страны. Об этом 5 апреля сообщает The Guardian.

Уточняется, что «Великая пасхальная охота на кроликов» является традиционной для жителей города Александра в регионе Отаго, где добровольцы организуют данное мероприятие уже в течение четверти века в поддержку местных фермеров, угодья которых страдают от нашествий вредителей.

При этом это первый отстрел вредителей с 2017 года. В 2018 он был отменен из-за выпуска против кроликов вируса кальцивироза, в 2019-м — из-за пожаров, а в 2020-м — из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Также указывается, что в регионе в нынешнем году в данном мероприятии участвовали 25 групп по 12 стрелков в каждой, которые отстреляли 11 968 кроликов и 555 горностаев, опоссумов, индеек и других животных-вредителей. Отстрел велся в течение двух дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля стало известно, что, согласно данным Индекса гендерного разрыва, рассчитываемого по методике Всемирного экономического форума, Новая Зеландия опередила Швецию, оставив ее на пятом месте.