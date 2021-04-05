Киев, , 15:55 — REGNUM Украина больше не транзитирует российский газ в Румынию, поскольку этот объем поставок с 1 апреля идет через российский газопровод «Турецкий поток-2» со стороны Болгарии, сообщил 5 апреля глава компании-оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

Чиновник констатировал, что на южном направлении Украина может обеспечивать транзит газа только для потребителей Молдавии. Ранее украинская ГТС была нужна для транзита российского газа в Турцию, Грецию, Болгарию и Румынию. Макогон отметил, что вскоре Украину ждут новые потери транзитных мощностей.

«Если будут завершено продолжение «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию, то «Газпром» переведет транзит в Венгрию через «Турецкий поток-2». Для Украины это означает дополнительную потерю 10−12 млрд кубометров транзита ежегодно», — пояснил глава компании-оператора ГТС.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в 2020 году транзит российского газа при помощи ГТС Украины составил 55,8 млрд кубометров, что почти на 40% меньше по сравнению с показателями 2019 года. В Киеве, комментируя эти данные, заявили, что ключевыми факторами снижения объемов транзита в Европу стали запуск новых газопроводов в обход Украины, снижение спроса на газ в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.