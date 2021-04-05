Сеул, , 15:56 — REGNUM В Южной Корее ввели штрафные санкции за нарушения антиковидных правил. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

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По их словам, санкции в стране начнут действовать с 5 апреля.

Известно, что за нарушения масочного режима и правил учёта посетителей общественных мест с владельцев бизнеса будет взиматься штраф в размере до 3 млн вон (~$2,7 тыс.), с физических лиц — до 100 тыс. вон (~$90).

Согласно действующим правилам, предприятия общественного питания, спортивные и культурные учреждения, а также прочие объекты, принимающие посетителей, обязаны вести их учёт. Это требование должно соблюдаться независимо от действующего уровня социального дистанцирования.

Обязательными требованиями в стране также являются масочный режим, проветривание и дезинфекция.

Между тем, приём пищи вне предприятий общественного питания, а также на улице категорически запрещён. При появлении симптомов респираторных заболеваний сотрудникам учреждений, принимающих посетителей, также запрещено выходить на работу.