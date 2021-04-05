Москва, , 15:49 — REGNUM Законопроект, ужесточающий уголовное наказание систематическое вождение в состоянии опьянения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Повышенную ответственность повлечет управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, уже ранее наказанным за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, ужесточается ответственность за управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за причинение тяжкого вреда здоровью или смерти.

предполагается не только повышение штрафов, но и предполагается ограничение свободы на срок до трех лет.

Статистика

В целом за 2020 год доля лиц, совершающих повторные преступления по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения»), составила 20% (2018 год — 10%, 2019 — 15%) от общего числа привлеченных к ответственности по данной статье. Однако в некоторых субъектах РФ этот показатель значительно выше, например, по данным правительства, в Удмуртии — 49%, Мурманской области — 30%, Волгоградской области — 25%

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