Деревня Алабино, Московская область, , 15:54 — REGNUM Первая сводная репетиция Парада Победы состоялась на полигоне Алабино в Московской области. В тренировке участвовали 12 тыс. человек, сообщает 5 апреля ТВЦ.

По площадке, которая точно повторяет размеры Красной площади, промаршировали офицеры, солдаты и кадеты, прошла и легендарная, и новейшая военная техника. В репетиции участвовали самолёты и вертолеты.

В связи с эпидемией коронавируса площадку и военную технику регулярно дезинфицируют. Все участники прошли вакцинацию от COVID-19.

Во главе механизированной колонны прошёл легендарный танк Т-34, за ним — машины Т-80, Т-90 «Прорыв», Т-14 с необитаемой башней. Также в составе колонны — бронемашины семейства «Тайфун», ракетный комплекс «Искандер», зенитный комплекс «Панцирь», система С-400.

Подобные репетиции будут проходить на полигоне трижды в неделю.