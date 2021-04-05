5 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 18:05 — REGNUM Заявление пресс-секретаря резидента России Дмитрия Пескова о том, что глава государства Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 года, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 5 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

»Послание должно быть крайне интересным! Событий за год произошло предостаточно! Ждем с нетерпением!» — написала Виолетта Р.

Многие пользователи оказались крайне взволнованы предстоящим посланием. По их мнению, Россия столкнулась с серьёзными вызовами, и руководству страны будет необходимо их преодолевать. Люди надеются, что глава страны даст подчинённым достаточно мотивации.

«Надо спасать свою страну, свою Родину, иначе будет поздно! Послание должно быть об этом», — пишет Dima K.

Государственная дума Duma.gov.ru

Некоторые комментаторы напомнили, что прошлые послания Путина к Федеральному собранию сопровождались бесконечными срывами требований на местах. Граждане указали на то, что Россия в крайне опасном положении, чтобы продолжать прощать подобные ошибки.

«Главное, чтобы выполняли то, что в посланиях сказано! Кивать в ответ — много ума не надо», — пишет Алексей Д.

Часть людей призвала президента потребовать от своих подчинённых не только выполнения новых требований, но и того, чтобы они вспомнили о предыдущих.

«Хорошо бы в деталях услышать, как выполнялись предыдущие», — поделился своим желание Валерий К.

Ряд пользователей оказался уверен, что, несмотря на сложную ситуацию, чиновники опять всё пропустят мимо ушей. Граждане беспокоятся, что в России всё делается спустя рукава, и это пора прекращать.

«Это уже похоже на какой-то цирк. Каждый раз говорится что-то конкретное, но всё вновь течёт по случайному течению», — считает Кира В.

Послание Президента Федеральному Собранию. 2020

Нашлись и те, кто уверен, что послание Путина обязаны слушать все чиновники, но многие делают это только из-под палки, зажав в кармане фигу. Поэтому ждать от них желания участвовать в спасении страны не стоит, считают люди.

«Лозунги, призывы, обещания — это с экрана, а как закончится послание, так все участники позабудут, что от них президент требовал», — предполагает Андрей У.

Напомним, 5 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что глава государства Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 года.