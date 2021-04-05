Киев, , 15:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может в скором времени провести переговоры с лидерами Германии и Франции. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 5 апреля в комментарии информационному агентству «Украинские новости».

«Я думаю, что видеоконфереция или переговоры трёх стран, Германии, Франции и Украины, произойдет очень скоро», — сказал он.

Ермак добавил, что он лично постоянно консультируется с партнёрами по «нормандскому формату».

«Консультации с нашими партнёрами по «нормандскому формату» происходят еженедельно, по несколько раз в неделю. На прошлой неделе я два или три раза разговаривал с представителями Франции и Германии», — рассказал глава офиса президента Украины.

Он также прокомментировал переговоры лидеров России, Германии и Франции, назвав их «переговорами трёх стран», не имеющими отношения к «нормандскому формату».

«Цена им (переговорам — ИА REGNUM) уже понятна после разговора президента Зеленского и президента Байдена (президента США Джозефа Байдена — ИА REGNUM)», — подчеркнул Ермак.

Читайте подробнее: Долгожданный звонок Байдена в Киев: кнут и афедрон для элиты

Напомним, ранее главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас опубликовали совместный документ, призывающий к немедленному прекращению эскалации войны в Донбассе.

Читайте также: ФРГ и Франция призвали к сдержанности стороны конфликта в Донбассе