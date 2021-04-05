Киев, 5 апреля 2021, 15:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может в скором времени провести переговоры с лидерами Германии и Франции. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 5 апреля в комментарии информационному агентству «Украинские новости».
Ермак добавил, что он лично постоянно консультируется с партнёрами по «нормандскому формату».
Он также прокомментировал переговоры лидеров России, Германии и Франции, назвав их «переговорами трёх стран», не имеющими отношения к «нормандскому формату».
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Напомним, ранее главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас опубликовали совместный документ, призывающий к немедленному прекращению эскалации войны в Донбассе.
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