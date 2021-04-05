Рим, , 15:59 — REGNUM В марте 2021 года автодилеры Италии реализовали на 497,2% больше новых автомобилей, чем в марте 2020 года. Такие данные приводятся в отчёте Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA).

Всего в прошлом месяце в Италии было продано 169 684 машины. При этом резкий рост показателей в ассоциации связывают с низкой базой марта 2020 года. Отмечается, что в марте прошлого года автомобильный рынок Италии пострадал из-за ограничительных мер.

За первые три месяца 2021 года в Италии было продано 446 978 новых автомобилей — на 28,7% больше, чем за тот же период 2020 года.

«После отрицательных результатов января (-14%) и февраля (-12,3%) в марте автомобильный рынок резко вырос, но этот рост отражает только плохие результаты марта 2020 года», — уточняет глава ANFIA Паоло Сквайрс.

Ранее менеджер по связям с общественностью Ассоциации автодилеров Испании (Faconauto) Хуан Луис Лопес сообщил, что их прогноз на 2021 год был снижен в связи с низкими продажами в первом квартале текущего года. Так, в 2021 году ожидается, что продажи на испанском авторынке составят менее 1 млн экземпляров против 1,2 млн, которые наблюдались в 2019 году.

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