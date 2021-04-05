Рига, , 15:48 — REGNUM Военные учения НАТО Iron Spear 2021, в которых принимают участие боевые группы альянса, расположенные в Прибалтике и Польше, начались на военном полигоне Адажи в Латвии. Об этом 5 апреля сообщает новостной портал TVNET со ссылкой на представителя департамента по связям с общественностью минобороны страны Маириту Сенкевичину.

Также она уточнила, что целью проводимых учений является улучшение взаимодействия и совместимости между латвийскими военными и союзниками, а также проведение упражнений по боевой стрельбе из танков и бронетехники.

Кроме того, уточняется, что в данных учениях примут участие около 1700 солдат из ряда стран альянса, включая США. Они продлятся до 9 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в порту Дудинка на севере Красноярского края прошли учения спецподразделений Росгвардии и войскового спецназа.