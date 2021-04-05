Нур-Султан, , 15:44 — REGNUM Объем инвестиций в здравоохранение Казахстана повлиял на готовность всей системы к пандемии коронавируса. Об этом 5 апреля сообщает аналитический портал FinProm.

Издание сравнило долю инвестиций в здравоохранение от уровня ВВП в Казахстане и Узбекистане. До пандемии узбекистанские власти нарастили этот показатель с 0,5% в 2016 году до 1% в 2020 году.

В Казахстане на инвестиции в здравоохранение приходится лишь 0,4%, а до пандемии этот показатель составлял 0,2%. Еще одним доказательством эффективности узбекистанского здравоохранения стал показатель смертности, считают в FinProm.

В 2020 году смертность в Казахстане выросла на 22,1%, до 162,6 тыс. человек, в Узбекистане — на 15,5%, до 175,6 тыс. человек. Коэффициент смертности в Узбекистане составил 5,1, в Казахстане — 8,6.

Издание также сравнило надбавки медработникам в Казахстане и Узбекистане, работающим с пациентами с коронавирусом. Автор отмечается, что узбекистанские власти выплатили гораздо большие зарплаты.