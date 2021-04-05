Краснодар, , 15:42 — REGNUM Более миллиарда рублей будет выплачено в виде компенсаций участникам долевого строительства трёх проблемных домов в Краснодарском крае, сообщили 5 апреля в пресс-службе администрации региона.

«Это 21-этажный дом по ул. Островского в Сочи (застройщик ООО «Сочи-Абсолют»), дольщики которого должны были получить квартиры в 2018 году, а также два литера ЖК «Преображенский» в пос. Краснодарском, сдача которого планировалось еще в 2014 году, Всего по всем трем домам заключено 360 договоров долевого участия, по каждому дольщику будет выплачена компенсация денежных средств», — прокомментировал в соцсети первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко.

Данные дома достраивать не будут, а потому дольщикам выплатят компенсации. Для дольщиков дома в Сочи общая сумма выплат составит 939 млн рублей, дольщикам в Краснодаре возместят 152 млн. Выплаты планируют начать в ближайшее время.

Всего в ближайшие три года Краснодарский край направит 1,7 млрд рублей в качестве взноса в федеральный Фонд защиты прав дольщиков, что позволит привлечь 6 млрд федеральных средств на завершение долгостроев.