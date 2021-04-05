Москва, , 15:46 — REGNUM Штабом по ведению и контролю ковидного протокола международного ралли-рейда «Шёлковый путь» руководит главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

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В пресс-службе отметили, что дирекция гонки очень ответственно подошла к вопросу безопасности участников. Одним из важных решений стало приглашение к этой работе Дениса Проценко.

Так, для ралли разработан план противодействия распространению коронавирусной инфекции. Требования плана будут действовать во время всего мероприятия, которое пройдёт с 1 по 11 июля.

«Я рад тому, что столь масштабное спортивное мероприятие проходит на территории России и Монголии, что после вынужденного перерыва появилась возможность проведения таких грандиозных соревнований», — сказал Проценко

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году ралли «Шёлковый путь» не проводили из-за пандемии COVID-19. Впервые оно состоялось в 2009 году.