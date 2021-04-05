Москва, , 16:34 — REGNUM Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) приведет к снижению зарплат для лиц с высоким заработком. Об этом 5 апреля заявил первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Он прокомментировал законодательную инициативу, согласно которой в России предлагается ввести прогрессивную шкалу налогообложения для лиц с высокими доходами. Эксперт обратил внимание на то, что она чревата рядом негативных последствий.

«Нам надо повышать в нижней и средней части зарплатных доходах их величину. Тогда у нас будет и больше собираться налогов по тем ставкам, которые есть и люди будут жить лучше», — заявил общественник.

По его мнению, в случае повышения ставки подоходного налога работодатели пойдут по пути снижения зарплат.

«Хорошо ли это, получим ли мы результат, который мы хотим? Казалось бы, за что? Они не стали работать ни хуже, ни меньше, а зарплаты им будут снижать и объяснять это будут государственной политикой в сфере налогообложения», — отметил Кирьянов.

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