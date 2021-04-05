Москва, , 15:37 — REGNUM Строительство второй ветки БАМа позволит улучшить транспортное сообщение с восточными регионами страны, разгрузит существующие магистрали, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Также строительство железнодорожной магистрали позволит ускорить освоение полезных ископаемых в ряде регионов, улучшит доставку всего необходимого для этих проектов, ускорит их реализацию, кроме того, будет организован вывоз продукции с них, как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Косвенно, расширение пропускной способности повлияет на развитие железнодорожного машиностроения, так как потребуется новый подвижной состав, локомотивы и вагоны.

Будет улучшена транспортная доступность многих населённых пунктов, добраться из них в другие части страны будет проще и быстрее.

Возможно, расширение магистрали поможет стране увеличить доставку транзитных грузов на маршруте Европа — Азия, что даст дополнительные доходы.

В целом социально-экономическая ситуация в регионах возле БАМа улучшится, а также возможно увеличение деловой активности в них и улучшение демографической ситуации.

Не исключено, что после того, как будет увеличена пропускная способность этой магистрали, будут проведены работы по расширению и других дорог, чтобы они развивались равномерно», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения Пятой отдельной бригады Железнодорожных войск Вооружённых сил РФ начнут. строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМа).

Читайте также: Строительство второй ветки БАМа начали Железнодорожные войска ВС России