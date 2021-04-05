Эль-Генейна , , 15:40 — REGNUM Как минимум 18 человек погибли и еще 54 были ранены в результате произошедших в городе Эль-Генейна столкновений, являющемся административным центром провинции Западный Дарфур в Судане. Об этом 5 апреля сообщает информационный портал Al-Sudani.

По данным источника, беспорядки в Эль-Генейне начались 3 апреля.

Также указывается, что в настоящее время в городе сохраняется крайне напряженная обстановка и неизвестные вооруженные люди нападают на медицинские и государственные учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посол Индонезии в Судане Россалис Аденан скончался от COVID-19.