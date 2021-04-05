Москва, 5 апреля 2021, 15:44 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров заключил с Российским футбольным союзом (РФС) и Минспорта РФ соглашение о развитии футбола в области. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сообщается, что документ подписали Министр спорта России Олег Матыцин, глава Самарской области Дмитрий Азаров и глава Российского футбольного союза Александр Дюков в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» и Стратегии развития футбола в РФ до 2030 года.
Отмечается, что в Самарской области планируется создать школьную футбольную лигу, на постоянной основе проводить соревнования между дворовыми командами.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров и министр спорта России Олег Матыцин подписали соглашение о сотрудничестве между министерством и региональным правительством. Документ предусматривает создание условий для приобщения жителей к постоянным занятиям физкультурой и спортом.