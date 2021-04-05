Москва, , 15:35 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены перспективы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, а также углубления контактов между профильными ведомствами двух стран по поставкам российской вакцины «Спутник V», — уточнили в администрации президента РФ.

Кроме того, главы государств предметно рассмотрели «вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технологической и гуманитарной областях». Также стороны подчеркнули заинтересованность в продолжении тесного взаимодействия в рамках многосторонних объединений, в том числе на площадке ООН и по линии диалога Россия — АСЕАН.

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