Москва, , 15:35 — REGNUM Первую крупную партию российской вакцины «ЭпиВакКорона» в составе более чем 230 тысяч доз направили 5 апреля в 40 российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Первая крупная партия вакцины «ЭпиВакКорона» направлена в регионы. 5 апреля более 230 тысяч комплектов вакцины «Эпиваккорона» направлены в более чем 40 субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Вакцина «ЭпиВакКорона» была разработана центром «Вектор».