Тюмень, , 15:33 — REGNUM Тюменская область вошла в пятёрку регионов, где за последние три года существенно выросла рождаемость. Рейтинг представлен РИА «Новости».

В Тюменской области численность населения на 1 января 2021 года составила 1543,4 тыс. человек. Прирост населения с 2018 года составил 3%. Естественный прирост составил 7,5%, миграционный — 37,4%. Регион занял пятое место среди 85 субъектов Российской Федерации.

Исследование подготовлено экспертами агентства РИА «Рейтинг» по данным Росстата.