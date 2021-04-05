Белгород, 5 апреля 2021, 15:35 — REGNUM 191 многоквартирный дом капитально отремонтируют в Белгородской области в 2021 году. Особое внимание уделят утеплению фасадов, сообщили 5 апреля в пресс-службе правительства региона.
Власти намерены выделить на утепление фасадов 1,7 млрд рублей. Работы проведут на 191 многоквартирном доме, 53 из которых — в Белгороде.
В регионе также сформируют пятилетнюю программу, в которую внесут дома, чьи фасады были отремонтированы, но не утеплены в 2019 — 2020 годах. Реализация программы позволит дополнить капремонт этих многоэтажек.