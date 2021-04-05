Белгород, , 15:35 — REGNUM 191 многоквартирный дом капитально отремонтируют в Белгородской области в 2021 году. Особое внимание уделят утеплению фасадов, сообщили 5 апреля в пресс-службе правительства региона.

Власти намерены выделить на утепление фасадов 1,7 млрд рублей. Работы проведут на 191 многоквартирном доме, 53 из которых — в Белгороде.

«Получаю много обращений от жителей МКД, которые были отремонтированы в период 2019 — 2020 годов, когда утепление фасадов перестало входить в перечень обязательных работ при капитальном ремонте зданий. Эту ситуацию надо менять. Капитальный ремонт, в принципе, проводится один раз в жизни. И человек, который платит каждый месяц, хотел бы увидеть более качественное решение», — сказал врио губернатора Вячеслав Гладков.

В регионе также сформируют пятилетнюю программу, в которую внесут дома, чьи фасады были отремонтированы, но не утеплены в 2019 — 2020 годах. Реализация программы позволит дополнить капремонт этих многоэтажек.