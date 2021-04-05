Варшава, , 15:33 — REGNUM Футболисты варшавского футбольного клуба «Легия» 4 апреля вышли на матч чемпионата Польши против щецинской «Погони» в майках с надписью «Солидарны со свободными спортсменами Белоруссии». Об этом, как сообщает Polskie Radio, рассказал пресс-секретарь «Легии» Дариуш Медуский журналистам.

По его словам, инициатива данной акции исходила от болельщиков.

«Болельщики написали коллективное обращение к руководству клуба с призывом поддержать белорусских спортсменов, выступивших против Александра Лукашенко. Мы поддержали данное предложение», — сообщил он.

«Свободные спортсмены Белоруссии» — сообщество профессиональных белорусских спортсменов, которые открыто выступили на стороне оппозиции и против власти Александра Лукашенко. Они написал коллективное письмо белорусскому руководству с требованием провести новые выборы. Среди активистов данного объединения числятся в том числе ряд олимпийских чемпионов.