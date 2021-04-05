Киев, , 15:33 — REGNUM Украина должна ускорить развитие военной инфраструктуры своего Черноморского побережья и её совместимость с силами НАТО, заявила 4 апреля депутат Рады от «Слуги народа», член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Верещук.

Депутат отметила, что уже в обозримом будущем северное побережье Черного моря будет зоной геополитических столкновений.

«Геополитическая важность Черноморского побережья Украины будет расти по мере обострения отношений между Западом и Россией в Европе, на Балканах, на Ближнем Востоке и в Закавказье. Поэтому нам стоит ускоренно развивать военную инфраструктуру и совместимость с силами НАТО: военно-морскую инфраструктуру, противовоздушные, противоракетные и противокорабельные системы», — считает Верещук.

Отдельно она призвала увеличить количество офицеров Воеено-морского флота Украины, которые будут проходить подготовку в странах НАТО. Верещук считает, что в этом смысле особо важен опыт Великобритании.

«Наряду с США, именно англичане являются лучшими учителями в противостоянии России в Черном море», — подчеркнула депутат Рады.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале президент УкраиныВладимир Зеленский заявил об актуальности взаимодействия с НАТО для обеспечения безопасности в Черном море. До этого генеральный секретарь НАТОЙенс Столтенберг пообещал властям Украины, чтоальянс не допустит единоличного доминирования России в Чёрном море.