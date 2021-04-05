Вашингтон, , 15:30 — REGNUM Польский теннисист Хуберт Хуркач выиграл теннисный турнир в американском Майами Miami Open. В финале спортсмен обыграл представителя Италии Янника Синнера в двух сетах — 7:6, 6:4. Это был третий триумф 24-летнего Хуркача в турнире такого ранга и второй в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Много эмоций! Я очень счастлив и благодарю вас за веру в мои способности и поддержку, которую я получаю от вас», — прокомментировал теннисист свой успех.

Благодаря победе в Майами Хуберт Хуркач переместится в рейтинге ATP с 37-й на 16-ю строчку. Это самая высокая позиция в его карьере. Несмотря на поражение, его соперник Янник Синнер также повысил свои позиции в рейтинге — он поднялся с 31-й на 21-ю строчку.