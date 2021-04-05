Ярославль, , 15:29 — REGNUM Ленинский районный суд постановил взыскать в пользу экс-директора школы-интерната для детей с особенностями развития Ларисы Шельбах 600 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в октябре 2017 года трое воспитанников интерната справили нужду в бак с питьевой водой. Лариса Шельбах, будучи директором, вызвала их к себе и предложила выпить собственную мочу. Педагогический приём не сработал — вместо того, чтобы раскаяться, дети приняли предложение и выпили мочу.

История получила огласку, было возбуждено уголовное дело в отношении директора интерната. Но суд оправдал женщину, не найдя в ее действиях состава преступления. В ответ женщина сама потребовала у государства компенсацию за незаконное преследование.

«В декабре 2020 года Лариса Шельбах обратилась в Ленинский районный суд г. Ярославля с иском к Министерству финансов РФ о компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности», — рассказали в суде.

Суд уменьшил сумму требований в пять раз и постановил взыскать с министерства финансов моральную компенсацию в сумме 600 тысяч рублей. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

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