Варшава, , 15:26 — REGNUM Институт метеорологии и водного хозяйства Польши опубликовал на своей странице в Twitter информацию, что текущая неделя принесет в республику резкое похолодание вплоть до заморозков.

Заморозки

«Холодный воздух арктического происхождения придет на территорию нашей страны с севера и останется с нами до конца недели. В это время максимальная температура воздуха будет составлять от 0 до 10 градусов по Цельсию. А ночью возможны заморозки, поэтому на дороги вернётся гололёд», — говорится в сообщении.

По сообщениям метеорологов, ночью на большей части территории Польши температура упадет до — 3 градусов по Цельсию, а в отдельных районах (в основном предгорных) достигнет и вовсе шести градусов со знаком минус.

В сообщении также содержится призыв к водителям быть осторожными на дорогах в утреннее время суток.