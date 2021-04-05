Москва, , 15:27 — REGNUM В настоящее время в России ведется разработка эскизных проектов сверхтяжелых ракет-носителей тягой до 200 тонн. Об этом 5 апреля сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев на международном симпозиуме «Человек в космосе».

«Сейчас вовсю разрабатывается целая серия ракет-носителей «Ангара», создаются некие первоначальные эскизные проекты, пока на стадии технических предложений, ракет-носителей сверхтяжелого класса — свыше 100 тонн и даже до 200 тонн», — сказал он.

Также Соловьев добавил, что с помощью такого класса ракет можно будет летать к Луне и осуществлять дальние полеты, в том числе на Марс.

При этом руководитель полета российского сегмента МКС уточнил, что создание такого рода сверхтяжелых ракет предполагает высокие затраты и потому госкорпорация в данном вопросе рассматривает возможность кооперации на международном уровне.

«Дело это дорогое и, конечно, имеет смысл рассматривать возможности создания подобных аппаратов на совместной основе, международной основе с другими странами, которые занимаются космическими исследованиями», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что государственная корпорация Роскосмос намерена эксплуатировать Международную космическую станцию (МКС) до 2030 года.