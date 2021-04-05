Москва, , 15:24 — REGNUM Странно, что чиновники МИДа РФ выступают с заявлениями, не относящимися к сфере их компетенции, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Или хотя бы не просят своих референтов тщательнее готовить материалы. Альтернативы SWIFT уже давно существуют. Банк России, начиная с декабря 2014 года, предоставляет кредитным организациям свою систему передачи финансовых сообщений (СПФС) в формате SWIFT во внутрироссийских операциях.

В 2019 году появился аналог российской межбанковской системы система быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП).

В Китае собственная система Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) действует уже более пяти лет. В июне 2019 года первая транзакция прошла в новой платежной системе Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX).

Штаб-квартира системы находится в Париже. Система создана в январе 2019 года для торговли европейских стран с Ираном мимо американских санкций против этой страны.

Если же речь о выстраивании некой международной системы, которая бы стала аналогом и конкурентом SWIFT, то тут вопрос, скорее, не в технических возможностях — всё-таки разработать замену системы, которая действует уже три десятка лет, не сложно.

Вопрос в том, чтобы убедить все другие страны к такой системе присоединиться. А это опять же упирается в то, что значительная часть стран в мире действуют в русле американской политики и замкнута на америкоцентричную модель мировой экономики. Вряд ли США им позволят такие вольности», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря развитию технологий не исключено, что в России появится альтернативная международной SWIFT платежная система, заявил заместитель главы МИД Александр Панкин.

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