Москва, , 15:23 — REGNUM Использование системы, альтернативной SWIFT, может быть привлекательным для стран и компаний, заинтересованных в проведении платежей, которые подпадают под санкции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Так она прокомментировала высказывание замглавы МИД РФ о том, что в России может появиться система обмена банковской информацией и совершения платежей, альтернативная SWIFT.

«Система передачи информации и совершения платежей SWIFT существует уже почти 50 лет. За это время ей удалось обеспечить широкий охват финансовых институтов по всему миру. Многие страны (ЕС, Китай и др.) развивают собственные системы межбанковских платежей. Их разнообразие обостряет конкуренцию и становится двигателем улучшения услуг для пользователей. Например, в свое время прорывом стали электронные деньги, которые работают существенно быстрее классических безналичных расчетов, — сказала Левашенко. — Вопрос состоит в том, что сможет предложить Россия в альтернативной системе платежей. Кроме того, необходимо иметь в виду, что сегодня законы РФ запрещают использование цифровых валют для расчетов, что может стать препятствием для создания альтернативной российской системы».

Как полагает Левашенко, использование альтернативной системы может быть привлекательным для стран и компаний, заинтересованных в проведении платежей, которые подпадают под санкции.

«Например, санкции США в части торговли с Ираном», — уточнила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что система SWIFT превратилась в переживший свое время атавизм.

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