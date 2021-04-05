Москва, , 15:23 — REGNUM Актриса Нонна Гришаева прошла вакцинацию от коронавируса, чтобы не рисковать здоровьем своих близких. Об этом она рассказала 5 апреля в эфире телеканала «360».

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«Я устала бояться за своих близких, знакомых, коллег и друзей. Я не захотела рисковать их жизнями, поэтому поставила вакцину от коронавируса», — пояснила актриса.

Принятое решение она назвала одним из самых мудрых в своей жизни. Пройти вакцинацию — гражданская обязанность каждого, подчеркнула она и призвала всех записываться в ближайшую поликлинику для процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гришаева поддержала коллективное исполнение артистами и музыкантами популярной в 1970-х годах песни «Люди в белых халатах».

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